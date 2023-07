- Venerdì 7 luglio a Muro Tenente si terrà il secondo appuntamento della rassegna Appia in Tabula con due spettacoli di musica e teatro. La serata si aprirà alle ore19 con la visita guidata gratuita "Tra Muro Tenente e la Via Appia Antica" del prof. Gert Burgers. Alle 20.30 le Pietrevive del Salento presenteranno "Il Sud di Pasolini", un viaggio originale attraverso il Sud d’Italia, attraversato dallo sguardo di Pier Paolo Pasolini. Alle 22 la formazione Pietrevive si esibirà nello spettacolo "Quando il sole ballava la notte", musica, danza e narrazione scandite dal ritmo dell’immancabile tamburello.

Per conoscere il cartellone Appia in Tabula e per ulteriori informazioni sulla serata collegarsi al sito ufficiale https://www.appiaintabula.it/eventi-e-spettacoli/ e consultare la pagina https://www.facebook.com/murotenenteparco . La rassegna è patrocinata dal Comune nell’ambito della rassegna "MesagnEstate 2023".