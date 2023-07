La Polizia di Stato a Milano, nel corso di questa settimana ha arrestato otto persone: tre per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando 20 grammi di shaboo, 735 euro e cinque per furto aggravato in concorso.

Martedì sera, durante un servizio per il contrasto dei reati in genere e nello specifico di tipo predatorio, gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno fermato in corso Vittorio Emanuele, due cittadine cubane di 49 e 44 anni e un cittadino peruviano di 57 anni che poco prima avevano rubato, con l’aiuto di borse schermate, nei negozi della zona, dei capi d’abbigliamento per un valore di 135 euro. I tre, ancora in possesso della merce sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

Sempre martedì sera, nell’ambito di un mirato servizio volto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno individuato in viale Famagosta, un appartamento quale luogo abituale allo spaccio di sostanze stupefacenti dal quale i poliziotti hanno notato uscire una cittadina thailandese di 52 anni che fermata per un controllo ha consegnato 1 grammo di shaboo che aveva precedente acquistato in cambio di 120 euro, pertanto è stata deferita all’Autorità Giudiziaria. Una volta all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno trovato una cittadina thailandese di 53 anni in possesso di 6,4 grammi di shaboo e 540 euro in contanti, per cui è stata arresta per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Giovedì intorno alle 19.30, in Corso Buenos Aires, gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile a seguito di uno specifico servizio di monitoraggio e attenzionamento della zona commerciale, per poter contrastare i reati predatori, hanno arrestato due cittadine bulagre di 38 e 30 anni per furto aggravato in concorso. Poco prima, all’interno di un’attività commerciale, avevano derubato una cittadina italiana di 38 anni del suo portafoglio contenente 40 euro e documenti personali.

Giovedì sera, a San Donato Milanese (MI), durante un’attività investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di droga, gli agenti della 6^ Sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno fermato un’autovettura car sharing con a bordo tre cittadini filippini di 51, 45 e 39 anni. In possesso del 51enne e del 45enne, che sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di droga, i poliziotti hanno sequestrato 13,5 grammi di shaboo e 735 euro in contanti. Il 39 enne, conducente del veicolo, è stato indagato in stato di libertà perché sprovvisto di patente di guida, avendo commesso lo stesso reato in un biennio.