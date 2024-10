Festa del calcio giovanile a Valenzano: inaugurata la stagione della CRV

VALENZANO – Grande successo per l'inizio della stagione della Calcio Ragazzi Valenzano (CRV), che ha inaugurato nel migliore dei modi il suo anno sportivo con una grande festa all'insegna del calcio giovanile e della convivialità. L'evento si è svolto a Valenzano e ha visto la partecipazione entusiasta di atleti, famiglie e sostenitori, confermando il forte legame della società con il territorio.Fondata nel lontano 1978, la CRV è la realtà sportiva più longeva di Valenzano e una delle più storiche della provincia barese. Da oltre 46 anni, questa ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) promuove la crescita e la formazione dei giovani calciatori, consolidandosi come un punto di riferimento per lo sport giovanile della zona.Durante la festa, i presenti hanno potuto godere di un programma ricco e variegato. Tra i momenti più attesi, la panzerottata ha regalato una pausa gustosa, seguita dalla proiezione della partita del Bari, squadra a cui la CRV è particolarmente legata come Academy ufficiale bianco-rossa. La serata è stata arricchita anche da una lotteria con premi per tutti i partecipanti e, soprattutto, dalla presentazione dei nuovi progetti, del programma annuale e del tanto atteso nuovo completo della squadra.Con oltre 100 tesserati all'anno, la Calcio Ragazzi Valenzano continua a investire nella passione e nei sogni dei giovani calciatori, portando avanti una tradizione di impegno, sport e divertimento che, dopo oltre quattro decenni, non sembra intenzionata a fermarsi.Questa nuova stagione si prospetta ricca di novità e successi, sempre nel segno dei colori bianco-rossi e del grande amore per il calcio che da sempre caratterizza la CRV e i suoi sostenitori.