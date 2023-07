MINERVINO DI LECCE (LE) - Sabato 29 luglio e martedì 1 agosto due nuovi appuntamenti della rassegna "10 letture per 10 terrazze" organizzata dall’amministrazione comunale di Minervino di Lecce e diretta dalla giornalista Elisa Forte. Marco Frittella farà un viaggio nel Paese Italia che riscopre suoi tesori (e la sua anima) e Ilaria Amenta presenterà il libro che parla di Angelo Izzo, l’uomo che con grande freddezza ha più volte superato la linea del male. Scrittori e giornalisti si ritroveranno sulle terrazze delle più belle dimore storiche. A fine agosto, nuovi appuntamenti con Claudia de Lillo alias Elasti, Domenico Agasso, Chiara Foà e Matteo Saudino. - Sabato 29 luglio e martedì 1 agosto due nuovi appuntamenti della rassegna "10 letture per 10 terrazze" organizzata dall’amministrazione comunale di Minervino di Lecce e diretta dalla giornalista Elisa Forte. Marco Frittella farà un viaggio nel Paese Italia che riscopre suoi tesori (e la sua anima) e Ilaria Amenta presenterà il libro che parla di Angelo Izzo, l’uomo che con grande freddezza ha più volte superato la linea del male. Scrittori e giornalisti si ritroveranno sulle terrazze delle più belle dimore storiche. A fine agosto, nuovi appuntamenti con Claudia de Lillo alias Elasti, Domenico Agasso, Chiara Foà e Matteo Saudino.





Immersi nella bellezza di uno dei Borghi Autentici più belli d’Italia, dal primo luglio fino al primo giorno di riapertura delle scuole, Cocumola, Minervino di Lecce e Specchia Gallone alle 21 ospitano incontri diffusi con scrittrici e scrittori, giornaliste e giornalisti sulle terrazze delle più belle dimore storiche.

Sabato 29 luglio alle 21 sulla Terrazza di Palazzo Scarciglia, Marco Frittella giornalista e conduttore Rai e ora direttore editoriale di Rai Libri presenta "L’Oro d’Italia": con Michele De Feudis (vicecaposervizio del quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno) farà un "viaggio nel Paese che riscopre i suoi tesori e la sua anima, dall’abbandono alla rinascita".

Martedì 1 agosto alle 21 sulla Terrazza Dimora del Vescovo la giornalista del Giornale Radio Rai Ilaria Amenta sarà intervistata dal vicecaporedattore del TgR Puglia Vito Giannulo: "Io sono l’uomo nero- Dal Circeo al Ferrazzano, la storia mai raccontata di Angelo Izzo e i suoi crimini" (Rai Libri) pubblica documenti inediti sulla strage dell’orrore che ha lasciato cicatrici indelebili.

"10 letture per 10 terrazze" è una rassegna letteraria alla quale partecipano voci autorevoli promossa dall’amministrazione comunale: la direzione artistica è affidata alla giornalista Elisa Forte. Per 10 sere d’estate residenti e turisti sono accolti in location di prestigio per riscoprire la bellezza inedita dei luoghi di pregio ma anche per ritrovare la bellezza nascosta tra le pagine di un libro.

Nella seconda metà di agosto, il 22, arriva a Minervino anche il ciclone Claudia De Lillo alias Elasti giornalista e scrittrice, podcaster e conduttrice del programma mattutino di culto di Radio2, Caterpillar Am, autrice di una seguitissima rubrica su D Repubblica e del celeberrimo blog Nonsolomamma. Intervistata dalla giornalista Elisa Forte nel Salento svelerà il diario pubblico "Elasticamente parlando" (Tea) tra amore, viaggi, ansie famiglia, scoperte, gioie, pianti e vita.

Il 25 agosto il vaticanista del quotidiano La Stampa Domenico Agasso racconterà insieme a Francesco Strippoli (Corriere del Mezzogiorno) "Conversazione con Papa Francesco – Dio e il mondo che verrà".

Gli ultimi due appuntamenti della rassegna culturale sono realizzati in collaborazione con gli Stati Generali della Scuola (www.statigeneraliscuola.com): il 26 agosto saranno ospiti Chiara Foà e Matteo Saudino: presentano "Scuolitudine. Storie di passioni resistenti" (Enrico Damiani Editore). Mentre l’appuntamento finale, il decimo, l’amministrazione comunale ha voluto dedicarlo agli studenti e ai docenti. La rassegna si concluderà l’11 settembre con "Bentornata Scuola": all’Istituto Comprensivo "Minervino di Lecce" Alfredo Di Giovanni presenterà "Fatti Albero" (Radici Future).

"10 letture per 10 terrazze è stata una scommessa, una visione che ha debuttato nell'estate 2022" sottolinea il sindaco Ettore Caroppo "Abbiamo voluto coniugare diverse bellezze, la lettura e scorci rari, preziosi, del nostro paese visti da una prospettiva Altra e appunto Alta. Abbiamo scelto di sperimentare la fruizione culturale in contesti differenti, aprendo le terrazze dei nostri palazzi per rendere accessibile e condivisa una bellezza altrimenti nascosta ai più. Attraversare corridoi e stanze colme di storia e giungere sul fresco di una terrazza che ti svela un'inedita Minervino, Cocumola e Specchia e lì su scoprire testi riflessioni condivisioni, quasi spiare la vita estiva che sotto brulica e acchiappare prospettive di rosoni e palazzi dall'alto".

"Questa magia - aggiunge Caroppo - ha diritto di replica quest'anno, con un programma di incontri di alto livello, scrittori e giornalisti di fama nazionale che hanno accettato il nostro invito, hanno accolto la possibilità di condividere il loro tempo, in alto, su una terrazza e regalare a noi minervinesi e ai nostri ospiti esperienze di grande rilievo. Grazie ad Elisa Forte, professionista appassionata che ha donato a Minervino la tessitura preziosa di questo calendario, un lavoro certosino bello perché fatto di storie e vite di persone che si incontrano".