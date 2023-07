LECCE - Si amplia l’offerta di mezzi ecologicamente sostenibili a disposizione degli utenti della città di Lecce. BIT Mobility, azienda che già gestisce il servizio di noleggio di monopattini elettrici in sharing, accresce la propria flotta con l’attivazione di 50 e-bike di ultimissima generazione. - Si amplia l’offerta di mezzi ecologicamente sostenibili a disposizione degli utenti della città di Lecce. BIT Mobility, azienda che già gestisce il servizio di noleggio di monopattini elettrici in sharing, accresce la propria flotta con l’attivazione di 50 e-bike di ultimissima generazione.





Le biciclette elettriche presentano tutte un telaio in alluminio e sono dotate di display multifunzione che indica, tra l’altro, velocità e stato della batteria, di portacellulare con caricabatterie wireless e di sofisticati sistemi di rilevazione e antifurto. Veicoli moderni, adatti alle esigenze di un territorio sempre più attento a forme di mobilità alternativa, funzionali e intelligenti che possano consentire a residenti e turisti di spostarsi rapidamente e in maniera sicura all’interno dell’area urbana. Le e-bike potranno essere ‘sbloccate’ ed utilizzate mediante l’App BIT Mobility scaricabile dall’App Store per i dispositivi iOS o dal Google Play per i dispositivi Android.

Anche questo servizio rientra nell'accordo sottoscritto dall’amministrazione comunale di Lecce con BIT Mobility, azienda già presente con il proprio parco mezzi in numerose città italiane, oltre a Lecce (Bari, Bergamo, Brindisi, Cattolica, Firenze, Francavilla al Mare, Imperia, La Spezia, Mestre, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Piacenza, Piombino, Pisa, Prato, Pulsano, Quartu Sant'Elena, Rimini, Reggio Calabria, Taranto, Trento, Verona).

Alla base della filosofia di BIT Mobility vi è la volontà di offrire alternative smart ai classici mezzi di trasporto, coniugando l'attenzione per l'ambiente e la riduzione dei consumi a forme di mobilità urbana flessibili e altamente tecnologiche, semplici e comodo da usare attraverso una App dedicata che garantisce un'operatività completa 24 ore su 24. Una filosofia perfettamente in linea con gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Lecce, particolarmente attenta ai temi legati alla mobilità sostenibile e alla salvaguardia dell'ambiente.

"Dopo i monopattini e gli scooter elettrici, BIT Mobility integra la flotta di mezzi in sharing disponibili in città – dichiara l'assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – con il noleggio delle e-bike, le biciclette elettriche di ultima generazione, che possono essere utilizzate accedendo alla stessa applicazione già scaricata per monopattini e scooter. A seconda delle esigenze del momento, quindi, chi vuole usufruire della mobilità in sharing ha ora un'ampia possibilità di scelta fra mezzi diversi ma tutti sostenibili. Continuiamo sulla strada tracciata verso una città dove sia sempre più facile muoversi in maniera alternativa e condivisa e non con mezzo privato".