NOICATTARO - Tutto pronto per “Regina di Puglia - The Apulian Table Grape Network”, l’iniziativa dedicata alla promozione dell’uva da tavola italiana e del suo principale territorio di produzione: il sud-est barese. L'evento si sviluppa in quattro giornate, da domenica 23 a mercoledì 26 luglio 2023, promosse dal Comune di Noicàttaro, durante le quali saranno coinvolte aziende e organizzazioni non solo di Noicàttaro ma anche dei Comuni limitrofi. Anche la Regione Puglia e la Città Metropolitana di Bari hanno sposato in pieno l'iniziativa supportando lo sviluppo del progetto.“Quella di luglio vuole essere la prima edizione di un evento che promuoverà la scoperta del territorio e del suo prezioso prodotto, accendendo i riflettori non solo su Noicàttaro ma sull’intero areale di produzione, con l’obiettivo di valorizzare la produzione dell’uva da tavola pugliese e il territorio connesso”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.L’iniziativa prevede l’arrivo di buyer da Europa e Medio Oriente, interessati a conoscere più da vicino la produzione dell’uva tavola, le aziende che vi sono coinvolte e il territorio da cui proviene.Saranno quattro giorni intensi, dedicati a visitatori professionali – buyer, giornalisti, blogger – dall’Italia e dal mondo, tra visite alle aziende e al territorio, degustazioni, momenti conviviali, incontri tecnici e culturali. Attività concentrate in un periodo, quello della Festa del Carmine, che a Noicàttaro vede il succedersi di manifestazioni che arricchiranno ulteriormente l'evento.Oltre al supporto delle istituzioni, Regina di Puglia sta riscontrando l'interesse delle principali Associazioni di Categoria (APEO, CUT, Coldiretti, Confagricoltura) e di diverse aziende del settore.Per ulteriori informazioni e accrediti stampa è possibile contattare l'organizzazione alla mail reginadipuglia.info@gmail.com