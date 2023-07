Il team dei docenti che hanno guidato i corsisti alla scoperta dell’oro verde di Puglia è composto da Nicola Perrucci, Capo Panel del corso e responsabile; Maurizio Cariello, Aspetti Chimici e Nutrizionali; Roberto Summo, Agronomo; Franco Priore, Esperto Assaggiatore e Valentina Cardone, Avvocato esperto di etichettatura. Sono gli stessi docenti che, dal 17 al 21 luglio, terranno a Terlizzi lo stesso Corso per assaggiatori di olii vergini e extravergini. Per informazioni e iscrizioni, ci si può rivolgere al recapito telefonico della Segreteria Organizzativa, il 340.6298100, e consultare la pagina https://www.facebook.com/otbbari/

I corsisti hanno dimostrato un grande interesse per tutte le diverse tematiche ed esperienze conoscitive e sensoriali legate all’olio, in particolare per la composizione chimica di questo eccezionale alimento che è base e colonna della Dieta Mediterranea. Durante le 35 ore di lezioni hanno affrontato e appreso nozioni di agronomia, tecniche per la trasformazione, le caratteristiche sensoriali dell’olio, i pregi e difetti di ciascuna diversa tipologia di prodotto. Una parte importante del Corso per assaggiatori, inoltre, è stata incentrata sugli aspetti riguardanti la composizione chimica, i valori nutrizionali, regole e metodologie di marketing ed etichettatura, fino alle normative e ai metodi di controllo che governano una delle bandiere del made in Italy.