ORIA (BR) - Si é tenuta domenica 30 luglio 2023 alle ore 20:30 presso l'Istituto dei Padri Rogazionisti di Oria l'ottava edizione del Paratorneo dei Rioni, l'evento inclusivo dell'estate oritana che combina insieme storia, sport e disabilità.





Un appuntamento in costume d’epoca, quattro Rioni, sette gare d’ispirazione medievale. A contendersi l’ambìto Palio, donato quest’anno dalla dottoressa Angela Dimida, importante punto di riferimento della Croce Rossa Italiana comitato di Francavilla Fontana, sono stati quattordici atleti provenienti da diversi paesi della provincia di Brindisi. A trionfare é stato, quest'anno, il Rione San Basilio.

L’evento di carattere sportivo-culturale, ideato e organizzato dall’Associazione EX AEQUO rappresenta un progetto unico in tutta Europa, nato con l’intento di dissolvere l’antinomia che da sempre contrappone il Medioevo alla disabilità. Il Paratorneo, infatti, prendendo spunto dal Torneo dei Rioni, rievocazione storica simbolo della città di Oria, offre ad atleti aventi disabilità psico-fisiche la possibilità di sentirsi protagonisti della tradizione e della cultura oritana disputando, da soli o in gruppo, gare appositamente studiate da professionisti del settore terapeutico-riabilitativo e istruttori di ginnastica preventiva adattata.

"Quella del 30 luglio rappresenta la serata conclusiva di una serie di allenamenti che hanno interessato ragazzi e ragazze aventi età, disabilità e background differenti" ha dichiarato Federico Farina, vicepresidente dell’Associazione EX AEQUO "Tra i fedelissimi veterani e le new entry, infatti, c’è chi ha già avuto modo di mettersi alla prova in competizioni sportive e chi allo sport si è avvicinato solo da pochi mesi. Ma per noi questo non rappresenta un limite anche perché ricordiamo che le attività del Paratorneo, pur avendo alla base l’atletica leggera propriamente detta, vengono svolte su attrezzature non convenzionali che richiamano i giochi medievali".

Orgoglio e riconoscenza è espressa anche dal presidente dell’Associazione, Antonio Carbone: "L’esordio del Paratorneo è avvenuto nell’estate 2014. Da allora, ogni anno il nostro evento si arricchisce grazie al supporto di tutta la cittadinanza, dall’Amministrazione Comunale ai partner, ma il nostro plauso va anche a tutti coloro che, in maniera diversa, offrono collaborazione per la buona riuscita del progetto".

Ad aprire la serata del 30 luglio, infatti, é stata una suggestiva esibizione combinata tra le ballerine della Centro Studi danza Arte in Movimento, la compagnia d’arme Milites Friderici II e il gruppo musici I Leoni d’Oria. Tre meritevoli realtà oritane che renderanno omaggio ai nostri atleti con la loro professionalità e la loro arte.

Durante l’evento é stato garantito il servizio di interpretariato della lingua dei segni grazie alla disponibilità della dott.ssa Tiziana Di Levrano. A presentare la serata é stato Pierdamiano Mazza.