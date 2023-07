PALAGIANO (TA) - Sabato 1 luglio nel Palazzo di Città a Palagiano è stata presentata la sede locale dell’Università Popolare delle Gravine Ioniche, un progetto di formazione che dopo Massafra e Mottola, permetterà anche ai palagianesi, chiunque volesse iscriversi, di approfondire varie materie sia generiche che specifiche. - Sabato 1 luglio nel Palazzo di Città a Palagiano è stata presentata la sede locale dell’Università Popolare delle Gravine Ioniche, un progetto di formazione che dopo Massafra e Mottola, permetterà anche ai palagianesi, chiunque volesse iscriversi, di approfondire varie materie sia generiche che specifiche.





"La politica deve offrire le opportunità, costruirle – ha affermato il sindaco di Palagiano Domiziano Lasigna - ma sono i cittadini a doverle cogliere. Oggi siamo di fronte a questo e invito tutti i nostri concittadini a non esitare, avere coraggio e lanciarsi in questa meravigliosa esperienza perché sono convinto che porterà grandi risultati a chi parteciperà".

Alla conferenza stampa hanno partecipato il sindaco di Palagiano Domiziano Lasigna, Raffaele Rescina, presidente dell’UPGI, Don Marco Quaranta vice-presidente dell’UPGI e direttore dell'Ufficio Diocesano per l'Educazione, la Scuola e l'Università, Simone Losito responsabile della comunicazione dell’UPGI e Patrizia Cetera consigliera del Comune di Palagiano con delega alla Cultura. Durante la stessa è stato presentato l’anno accademico 2023-24. In programma ci saranno 23 corsi suddivisi in 8 macro aree: Lingue e letteratura, cultura e tradizioni, scienza e tecnologia, diritto, economia e lavoro, tempo libero, comunicazione, vita sana e cura di sé, relazioni umane e benessere sociale. Le lezioni si svolgeranno dal 4 settembre all’interno dei locali del Palazzo Storico Municipale in piazza Vittorio Veneto, un luogo simbolo della città.

"I nostri corsi nascono dalla disponibilità – ha spiegato Raffaele Rescina, presidente dell’UPGI -. Comunque avesse una professionalità, delle competenze specifiche o delle passioni può metterle a disposizione della comunità. Questo vuol dire dare a tutti la possibilità di arricchire il proprio bagaglio culturale, è il popolo che incontra il popolo. È un circolo virtuoso molto importante".

L’Università Popolare delle Gravine Ioniche di Palagiano, come quella di Massafra e Mottola, sarà associata all’UNIDEA (Unione Italiana Educazione Degli Adulti). I docenti impegnati nei corsi saranno: Michele Assi, Silvana Centonze, Nicola Cetera, Stanislao Stefano Desiati, Elvia di Roma, Stefania Favale, Emanuele La Tanza, Maria Carmela liverano, Simone Losito, Liana Tinella, Donato Martucci, Luciano Martucci, Giovanni Metichecchia, Mariangela Prudenzano, Raffaele Rescina, Domenica Sanitate, Vito Sanitate, Rosanna Spalluto.