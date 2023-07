SCORRANO (LE) - Dal 5 al 9 luglio 2023 torna l’appuntamento con "La Notte delle luci" a Scorrano, nel cuore del Salento, in occasione delle festività legate alla Santa patrona Domenica. In vari punti della città troveranno posto le meravigliose luminarie pugliesi, imponenti strutture artistiche che si accenderanno a ritmo di musica in un vero e proprio show. - Dal 5 al 9 luglio 2023 torna l’appuntamento con "La Notte delle luci" a Scorrano, nel cuore del Salento, in occasione delle festività legate alla Santa patrona Domenica. In vari punti della città troveranno posto le meravigliose luminarie pugliesi, imponenti strutture artistiche che si accenderanno a ritmo di musica in un vero e proprio show.





Tra le aziende del territorio presenti all’evento anche Paulicelli, azienda barese che opera nel settore dal 1920, torna a Scorrano per dare il suo prezioso contributo. Presenterà un’installazione dal titolo "Rise Up", simbolo di rinascita e unità, che non mancherà di stupirvi con le sue luminarie e il suo show di accensione a ritmo di musica.

"Se puoi alzarti, puoi fare il passo successivo e se puoi fare il passo successivo, puoi fare quello dopo" cita Domenico Paulicelli, Direttore del progetto.

"Abbiamo creato un tunnel di luci immaginandolo come una scalata verso qualcosa di infinto - simbolo rappresentato anche nel nuovo brand presentato a maggio dall’azienda barese - per comunicare al pubblico chi siamo e come l’avventura della nostra azienda sia sempre in divenire, accompagnandolo da due torri di luci per richiamare la stabilità e la determinazione della nostra storica azienda di famiglia, il legame con la terra e il nostro territorio. Vi aspettiamo a Scorrano quindi, per vivere insieme l’emozione unica delle luminarie artigianali pugliesi e degli spettacoli di accensione musicali offerte dalle aziende partecipanti".

Potrete seguire l’evento e scoprire tutte le novità dell’azienda Paulicelli sui social.