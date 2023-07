POLIGNANO A MARE – La grande musica internazionale arriva a Polignano a Mare con la prima edizione del “Polignano a Mare International Jazz Festival”: grazie alla volonta del sindaco Vito Carrieri e degli assessori Priscilla Raguso e Francesco Muciaccia, Polignano ospitera tre concerti jazz gratuiti da non perdere, caratterizzati dalla presenza di artisti di fama internazionale particolarmente apprezzati a livello mondiale.Tre appuntamenti che avranno luogo in tre suggestive location di Polignano a Mare il 2 e 3 agosto ed il 23 settembre 2023. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Radio Incontro con la direzione artistica di Roberta Marchese, e patrocinata dal Comune di Polignano a Mare con l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo e l’Assessorato al Turismo.La prima edizione del “Polignano a Mare International Jazz Festival” vedra protagonisti Maurizio Petrelli, Javier Girotto & Sea Connection Trio e Barbara Casini, in un progetto condiviso dall’Amministrazione comunale che, oltre a diffondere cultura e musica di altissimo livello artistico, si pone l’importante obiettivo di sensibilizzare la comunita alla bellezza, permettendo a tutti i cittadini e turisti di fruire gratuitamente degli eventi e rendendo possibile la diffusione dell’immagine di Polignano a Mare a livello regionale, nazionale e mondiale quale promotrice di occasioni altamente mirate a favorire crescita culturale, artistica e turistica di autentica qualità.Ad aprire il festival mercoledì 2 agosto in piazza San Benedetto, nel centro storico di Polignano a Mare, sara il crooner cantautore Maurizio Petrelli con il suo settetto con “A night of evergreen”: “What a wonderful World”, “La Vie en rose”, “Moondance”, “The lady is a tramp”, “Amapola”,“Night and Day”, “All the time in the world”, “La mer”, “Mack the knife” sono solo alcune tra le tante grandi canzoni che Maurizio Petrelli propone nel suo spettacolo, con arrangiamenti tipici della Jazz Orchestra e dello Swing, ultimamente tornato in voga. Spettacolo che a Polignano a Mare si arricchirà anche di un omaggio al grande Domenico Modugno.Affiancato dal suo settetto, Maurizio Petrelli presentera al pubblico le sue personali riletture degli standard resi noti dai grandi crooner del passato, alternandoli con la sua migliore produzione originale, tratta dai quattro album che ha gia pubblicato, tutti sapientemente arrangiati da jazzisti di fama come Franco Piana e Vincenzo Presta e da orchestratori come Fernando Toma e Marcello Sirignano. Nel gennaio 2023, tra l’altro, e stato pubblicato il suo ultimo lavoro discografico intitolato “Scrivo canzoni per mosche e zanzare”.Il “Polignano a Mare International Jazz Festival” continuera giovedì 3 agosto nei pressi della suggestiva Abbazia di San Vito, nella caratteristica frazione polignanese, con il sassofonista argentino Javier Girotto di fama internazionale, in concerto con il Sea Connection Trio. Un appuntamento da non perdere a due passi dal mare.Infine, il 23 settembre 2023, nei pressi del Museo Pino Pascali, sempre a Polignano a Mare, protagonista della serata e Barbara Casini che con Roberto Taufic alla chitarra e Seby Burgio al pianoforte proporra un repertorio che e una sintesi di due progetti discografici di recente realizzazione. Nel primo, TERRAS, si fa un omaggio appassionato al Nordest del Brasile, luogo che diventa metafora di tutte le “terras” del mondo dove si mescolano bellezza e sofferenza. La musica del Nordest brasiliano, infatti, sposando influenze nordeuropee e africane, ha dato vita a un ricco insieme di ritmi e danze, una tradizione ancor oggi molto viva e che continua a ispirare compositori e interpreti. Nel secondo, HERMANOS, l’orizzonte si allarga in un viaggio nel variopinto panorama musicale dell’America Latina: dall'Argentina al Peru, dal Brasile al Messico, Cuba, Venezuela, Uruguay: Paesi "fratelli" accomunati dalle ferite del colonialismo e dal contatto profondo con l'Africa dello schiavismo, ma che, come rovescio della medaglia, sono stati terreno fertile per ogni tipo di affascinante mescolanza culturale.Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ed avranno inizio a partire dalle ore 21:00.