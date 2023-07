COLOGNO MONZESE - Il “Radio Norba Cornetto Battiti Live” si conferma leader della serata con il 14,84% di share (19.16% sul target commerciale) e 1.741.000 spettatori ieri sera su Italia 1, con un totale complessivo di 7 milioni di telespettatori nell’intera serata.La seconda puntata del festival musicale dell’estate, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con Mariasole Pollio, ha raggiunto picchi di 2.351.000 spettatori nel minuto medio. Benissimo anche sul target 25-34 anni: 26,37% di share.Sui social, l’hashtag ufficiale #BattitiLive ha raggiunto su Twitter il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.Il prossimo appuntamento con la trasmissione è fissato per martedì 18 luglio in prima serata su Italia 1.