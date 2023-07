BARLETTA – RDS 100% Grandi Successi ha acceso le notti del weekend registrando il sold out nella terza tappa dell’RDS Summer Festival. Al comando delle due serate barlettane Filippo Ferraro e Francesca Romana D’Andrea che, con la loro complicità e la loro allegria, hanno presentato i live degli artisti regalando momenti suggestivi e grandi emozioni.La festa è cominciata venerdì 14 luglio grazie ai talent e ai performer di RDS che hanno coinvolto il pubblico della cittadina pugliese portando musica e intrattenimento al Fossato del Castello, dove è stato allestito un villaggio di puro divertimento.Venerdì sera Alex Britti, Federica, Federico Baroni, Lolita, Piccolo G e The Kolors hanno coinvolto i fan sulle note delle loro performance, in un’atmosfera unica e indimenticabile. Leggerezza e feeling le parole d’ordine della serata come dimostrato dalla partecipazione attiva del pubblico.Inoltre, grazie alla presenza sul palco di Joey e Rina – la coppia che ha stregato il web con le “social dance” basate sulle hit del momento – i presenti hanno potuto scatenarsi in coreografie durante i live di Alex Britti e The Kolors.Atmosfera calda e coinvolgente anche nella seconda serata: Angelina Mango, Cioffi, Colapesce Dimartino, Francesco Gabbani e Mr. Rain hanno infiammato la notte barlettana con le loro più grandi hit, facendo cantare e sognare tutti i presenti.A Samara Tramontana e Stefano Maiolica, i giovani speaker di RDS Next - la social web radio fatta dalla GENZ per la GENZ – il piacere di presentare i live dei talenti emergenti che, grazie al progetto “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo!”, hanno avuto l’opportunità di presentarsi al grande pubblico.I live targati RDS non finiscono qui! Per non perdere gli spettacoli dal vivo dei più amati artisti dell’estate 2023 ecco le prossime tappe del festival:Messina il 21 e 22 luglio, Sanremo il 28 e 29 luglio e Marina di Pietrasanta l’8 e 9 settembre, città scelta per chiudere in bellezza con l’ultima grande festa e salutare così l’estate.Si ringraziano le aziende partner a bordo del progetto: Avon, Bancomat, Consorzio Italiano Tutela Mortadella Bologna, Fanta, Activia, Galbani, I Love Poke, Poste Italiane, Vidal.