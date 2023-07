MONOPOLI - Grave incidente sulla sp114 che collega Monopoli e Conversano dove è morto un 22enne a seguito di uno scontro frontale tra un'Audi A6 e una Seat Leon. L'incidente è avvenuto alle 6.20. La vittima, residente in contrada Cozzana, è morta sul colpo.Il conducente dell'altra vettura, un giovane di Monopoli residente in contrada Oceano, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giacomo. Ad intervenire sul posto Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco.