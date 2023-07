Un vasto incendio ha devastato nel pomeriggio le campagne del Foggiano a San Giovanni Rotondo, in località San Salvatore. Trenta ettari sono andati in fumo, ma sono a rischio 300 ettari di macchia mediterranea. Sul posto, da terra, stanno operando una quindicina di unità con una decina di automezzi, tra cui gli operatori del servizio antincendio boschivo dell'A.R.I.F. (Azienda regionale per l'irrigazione e le attività forestali), vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri forestali e volontari. E' stato richiesto l'intervento aereo con un Canadair in arrivo da Napoli che effettuò un primo lancio.Diversi ettari di macchia mediterranea bruciano da ore anche a Vieste in località “Gattarella-San Felice”. Sul posto, da terra, stanno operando una decina di unità con cinque mezzi tra operatori del servizio antincendio boschivo dell'ARIF (Agenzia regionale per l'irrigazione e le attività forestali), vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri forestali e volontari. Due firebosses in arrivo da Pescara, un Canadair in arrivo da Roma.