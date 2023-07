LECCE - Dall’Associazione “Ulivivo” riceviamo e pubblichiamo:La patologa vegetale Margherita D'Amico e l'agricoltore e perito agrario Ivano Gioffreda hanno diffidato i produttori del film documentario “Il Tempo dei Giganti”, regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte, per l’uso indebito e non autorizzato del loro nome."Non abbiamo in alcun modo partecipato alla realizzazione di questo film, che oltretutto non condividiamo dal punto di vista contenutistico e narrativo", affermano i due professionisti, entrambi esperti conoscitori e studiosi delle questioni affrontate nel prodotto cinematografico e da sempre impegnati nel divulgare le corrette e documentate informazioni riguardo il disseccamento dell’olivo e soprattutto le diverse e comprovate strategie di controllo della malattia (alcune delle quali pubblicate su riviste scientifiche internazionali), le cui applicazioni in pieno campo hanno dimostrato di essere efficaci e risolutive, anche in presenza di Xyella, portando olivi interessati dalla malattia in pieno stato vegetativo e produttivo."L'utilizzo del nostro nome - continuano - oltre a non essere mai stato autorizzato, ci reca un notevole danno di immagine e reputazione, perciò abbiamo chiesto a un avvocato di procedere a diffida e ai soggetti in questione di rimuovere immediatamente i nostri nomi dai titoli di coda de “Il Tempo dei Giganti”."È una questione di dignità e rispetto di quanto fatto in questi anni bui - concludono D’Amico e Gioffreda - anni in cui abbiamo lottato e lavorato duramente in difesa della verità, della ricerca indipendente, dell'onestà intellettuale, oltre che della terra e degli ulivi".A detta della casa produttrice, la Dinamo film Srl, a breve i nomi in questione non dovrebbero più essere visibili.