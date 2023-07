via Jens Stoltenberg twitter

VILNIUS - Al via oggi a Vilnius il vertice Nato, presente anche la premier Meloni. I leader hanno concordato che "estenderanno all'Ucraina l'invito ad entrare nell'Alleanza quando gli alleati saranno d'accordo e le condizioni saranno soddisfatte". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Confermato per mercoledì l'incontro tra Zelensky e il presidente Usa Joe Biden."E' inaudito e assurdo che non ci sia un calendario né per l'invito né per l'adesione dell'Ucraina alla Nato e che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito" : a scriverlo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sul suo canale Telegram, nel quale dice anche che l'incertezza sul futuro di Kiev nell'Alleanza incoraggia la Russia a continuare la guerra.