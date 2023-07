BISCEGLIE - Sabato 15 luglio al DF Theatre di Bisceglie (BT) per la rassegna “Ultra Pop summer edition”, che ospita gli artisti della scena nuova trap, rap e hip-hop italiana, al si esibirà il rapper Shiva, tra i più apprezzati della nuova scena musicale italiana.Classe 1999, Andrea "Shiva" Arrigoni ha lasciato la provincia di Milano e in terra toscana si è avvicinato alla street art e alla musica, in particolare al rap e al punk. Nel primo lavoro, “Cotard Delusion” uscito nel 2014 a 16 anni, ha unito i due generi, con una struttura rap su una voce quasi urlata molto punk. In quel periodo, ha avvertito la curiosità per i freestyle di rap. Nel 2015 si è aggiudicato un contest di freestyle il “One Shot Game”. La gara gli ha consentito un primo contratto con la label che gli ha prodotto il video del singolo “Anima”. Successivamente, nel 2017, è arrivato l’album “Tempo Anima”, che include, tra gli altri un featuring con Cranio Randagio. Nel corso degli anni ha prodotto numerosi singoli, mixtape e album, che hanno incontrato il consenso del pubblico e della critica. Importanti sono state le sue collaborazioni con Sfera Ebbasta per “Soldi in Nero”, con gli Eiffel 65 per “Auto Blu”.Durante la sua esibizione, Shiva ripercorrerà dal vivo i suoi grandi successi in uno show ricco di sorprese, partendo dal suo primo mixtape, “Ogni Giorno”, passando per i successi di “Honiro”, il singolo “Mon Fre” con la feat.uring di Emis Killa, “Non Sto Più in Zona” con Pyrex e finendo con i brani tratti dall’ultimo album del 2021, “Dolce Vita”.Prima dell’esibizione si terrà il pre-show Bombastic, un format basato sulla migliore musica reggaeton. Al termine del live, invece, la serata continuerà con i dj resident del DF Theatre e con il party del “Demodè on tour”, dell’omonima discoteca di Modugno, partner dell’evento.DF Theatre – Viale Ponte Lama, 9 – Bisceglie (Bat): 377 3713351: 22.30