TARANTO - I genitori di un bimbo di due anni e mezzo, che è deceduto a Taranto a causa di un arresto respiratorio dovuto a una crisi convulsiva, hanno fatto una scelta coraggiosa e nobile. Dopo una discussione con gli specialisti dell'ospedale Santissima Annunziata, hanno deciso di donare gli organi del loro bambino. Nonostante l'immensa sofferenza per la tragica perdita improvvisa, i medici hanno fatto il possibile per rianimarlo e salvarlo. Gli interventi di prelievo degli organi sono stati eseguiti durante la notte: il cuore è stato trapiantato a Bologna, mentre pancreas, fegato e intestino sono stati inviati a Bergamo. Questa scelta di donazione degli organi ha il potenziale di dare una nuova speranza e un futuro migliore ad altre persone che necessitano di trapianti, dimostrando un atto di grande generosità e compassione da parte dei genitori del bambino.“Un gesto esemplare. Il più sincero ringraziamento ai giovani genitori del bambino per l’atto amorevole, la cui decisione è stata presa pur nel momento di dolore e sofferenza per la prematura scomparsa dell’unico figlio”. Così il dottor Vito Gregorio Colacicco, direttore generale di Asl Taranto.