Sicurezza, salario e dignità per gli autoferrotranvieri: lunedì 24 luglio è sciopero nazionale

Lunedì 24 luglio, anche i lavoratori delle Ferrovie Appulo Lucane incroceranno le braccia ed aderiranno allo sciopero nazionale del TPL indetto da USB.

Uno sciopero per denunciare all’opinione pubblica le mortificanti condizioni di lavoro alle quali sono costretti gli autoferrotranvieri della FAL, senza tutele per il personale inidoneo, esposti alle continue lamentele dei viaggiatori con il quotidiano rischio di aggressioni da parte di un'utenza ormai esasperata dai continui disservizi, autobus vetusti e ritardi, subendo riorganizzazioni del lavoro che stanno comportando ingenti perdite salariali e costretti ad attività di “protezione cantieri” lungo la linea ferroviaria sotto al sole cocente e senza locali climatizzati.

E mentre si continua a morire sul lavoro, così come è deceduto il 20 luglio Michele Mazza di 50 anni, alla guida del bus della ditta privata Romano, mentre percorreva la tratta da Tiriolo a Catanzaro, negando la necessità impellente di introdurre nel codice penale il reato di omicidio e lesioni gravi e gravissime sul lavoro, i “grandi” sindacati complici rincorrono le volontà datoriali per aprire un ennesimo tavolo di de-contrattazione dei diritti degli autoferrotranvieri: una categoria sempre più inascoltata, lasciata nel baratro di salari irrisori, scarse tutele per la loro sicurezza, privatizzazioni selvagge ed il continuo ricorso ad appalti, subappalti e subaffidamenti!

Un lavoro dal quale oramai si “fugge”, quale evidente indisponibilità dei lavoratori di sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi, ai pesanti carichi di lavoro ed alle gravose responsabilità legate alle mansioni svolte, completamente depauperate dal susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” che non riconoscono agli autoferrotranvieri la giusta dignità di una professione che ha l’onere – e l’onore – di garantire la tutela del diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio ed alla vita!