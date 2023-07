TARANTO - Dopo l'anteprima ad ingresso libero delle due serate con artisti jazz made in Puglia, venerdì 21 Luglio, la quarta edizione del "Taranto Jazz Festival" entra nel vivo del suo cartellone con il programma a pagamento. - Dopo l'anteprima ad ingresso libero delle due serate con artisti jazz made in Puglia, venerdì 21 Luglio, la quarta edizione del "Taranto Jazz Festival" entra nel vivo del suo cartellone con il programma a pagamento.





Sul palco dell'Arena Villa Peripato di Taranto, un doppio concerto esclusivo, dove il rock britannico sarà intriso di jazz e psichedelia. Si parte con Richard Sinclair in quintetto nel progetto "Taranterbury band of dreams". Storico bassista e voce dei Caravan, Hatfield & The North e Camel, Sinclair è uno dei vati del "Canterbury sound". Ad accompagnarlo tre musicisti tarantini: Angelo Losasso, batterista in pianta stabile da oltre vent’anni e due componenti della band "Il Sogno di Rubik", Francesco Festinante (chitarra) e Vito Rizzi (tastiere). Ospite al flauto, Gianluca Milanese, unico flautista italiano ad aver suonato con Joe Zawinul (Weather Report), attivo sul panorama italiano da 30 anni ed al fianco di Richard Sinclair da venti.

A seguire il progetto NUDE, un omaggio ai #Radiohead, una delle più importanti band internazionali del nostro tempo, in chiave jazz ed elettronica, protagonista l'emozionante voce di Lisa Manosperti (reduce dalla finale di #TheVoiceSenior) insieme a Pierpaolo Martino (contrabbasso, elettronica, loops) e alla straordinaria partecipazione del Maestro RODRIGO D'ERASMO al violino (Diodato, Manuel Agnelli e tanti altri...)





INFORMAZIONI

Apertura porte ore 19.00. Inizio spettacolo ore 21.00

Biglietti disponibili su circuiti:

L'Arena Villa Peripato contiene anche un'Area food & beverage dove gli spettatori potranno bere e mangiare per tutta la durata del festival.

Info/accessibilità al numero 3333323354

Accessibilità curata da Movidabilia