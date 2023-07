TRANI - La rassegna teatrale nazionale di Palazzo delle Arti Beltrani giunge sabato otto luglio al quarto appuntamento con il teatro brillante. Arriva a Trani dalla Campania la compagnia di Battipaglia (Sa) Scenaperta Teatro con la divertente commedia “Quel fantasma di mia moglie”.Il cartellone di “Teatro a Corte - Premio Giovanni Macchia”, con la direzione artistica di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, in collaborazione con Compagnia dei Teatranti A.P.S. di Bisceglie-Trani e Unione Italiana Libero Teatro, animerà ogni sabato fino a luglio Corte ‘Davide Santorsola’. Nello spazio en plein air di Palazzo Beltrani si alterneranno compagnie provenienti da tutta Italia. Gli spettacoli sono stati scelti, dopo un'accurata selezione di numerose proposte di compagnie teatrali italiane che hanno partecipato ad un bando nazionale. Lo spettacolo migliore, votato dal pubblico mediante appositi questionari alla fine di ogni singola messa in scena, riceverà il premio dedicato a Giovanni Macchia (Trani 1912 - Roma 2001), illustre critico letterario, saggista e accademico italiano di origini tranesi. La compagnia vincitrice sarà proclamata al termine dell’ultimo spettacolo della rassegna in programma sabato 22 luglio 2023.Dopo il gradimento di pubblico sin qui riscosso, al Palazzo di via Beltrani 51 andrà in scena lo spettacolo “Quel fantasma di mia moglie” con la regia di Danilo Vaccher. Una commedia classica, aderente all’epoca a cui fa riferimento, elegante per forme e fogge. La commedia narra del mondanissimo romanziere Carlo Colombo, grande appassionato di occultismo. Al fine di raccogliere materiale per la stesura di un suo libro, Carlo chiede all’eccentrica medium Madame Arcati di recarsi a casa sua per condurre una trance spiritica. La situazione sfuggirà a tutti di mano e il malcapitato scrittore si ritroverà assediato dal fantasma della irritante e lunatica prima moglie, Elvira, che tenterà in ogni modo di intromettersi tra Carlo e Nora, la seconda signora Colombo, e mettere così a rischio il loro matrimonio.La rassegna Teatro a Corte fa parte della programmazione artistica 2023 di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani. Curata dal direttore Niki Battaglia, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall’Associazione delle Arti con la collaborazione ed il sostegno dell’Assessorato alla cultura della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel del Monte e di Costa Sveva, l’intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 “Custodiamo la Cultura in Puglia” - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3.I prossimi spettacoli in cartellone: “Il malato immaginato” con testo di Kovačević, messo in scena il 15 luglio dalla compagnia pugliese Ciccio Clori, per chiudere sabato 22 luglio con lo spettacolo fuori concorso “L’ispettore generale” di Gogol della Compagnia dei Teatranti.Porta ore 20,30 – sipario ore 21,00. Info: tel.: 0883500044 / e-mail: info@palazzodelleartibeltrani.it Per prenotare: È possibile acquistare i biglietti direttamente presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani in via Beltrani 51 a Trani tutti i giorni dal martedì alla domenica, ad eccezione del lunedì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00, oppure on line sulla piattaforma i-ticket: per lo spettacolo “Quel fantasma di mia moglie” al link seguente: https://www.i-ticket.it/eventi/fantasma-moglie-palazzo-delle-arti-beltrani-bigliettiBiglietto singolo spettacolo € 10,00, acquistabile on line anche con Bonus Carta del docente e 18 App.I biglietti di tutti gli spettacoli sono disponibili al seguente link: https://www.i-ticket.it/groups/stagione-artistica-palazzo-delle-arti-beltrani; la brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/palazzo-delle-arti-beltrani-2023/full-view.html