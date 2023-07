Us Lecce, il portiere Bleve rinnova il contratto fino al 2026





Due stagioni fa invece Bleve disputò 5 partite in Serie B con i giallorossi pugliesi perché l’altro portiere Gabriel si infortunò. Il responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino si sta attivando al calcio mercato per allestire una squadra competitiva. L’ obiettivo sarà raggiungere la salvezza.

- Il portiere del Lecce Marco Bleve 27 anni ha rinnovato il contratto fino al 30 Giugno 2026. Il vincolo precedente era scaduto il 30 Giugno. Il calciatore in questa stagione non ha mai giocato nella squadra salentina. Bleve è sempre stato in panchina perché il titolare Falcone ha disputato tutte le gare di Serie A.