PESCHICI - Dopo il grande successo della prima edizione, Peschici si prepara a vivere una nuova e coinvolgente "Notte Bianca", organizzata dal Comune e dalle Partite Iva del luogo. L'evento è in programma per il 2 agosto 2023 a partire dalle ore 22:00 e promette di offrire una prospettiva diversa di questa splendida località.La "Notte Bianca" di Peschici sarà un'opportunità per scoprire la cittadina in un'atmosfera unica e suggestiva. La serata offrirà diverse proposte per intrattenere i partecipanti:1. 𝘽𝘼𝙇𝘾𝙊𝙉𝙄 𝙀 𝙋𝙊𝙍𝙏𝙊𝙉𝙄 𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾𝘼𝙇𝙄: Musicisti e cantanti si esibiranno sia a livello del suolo che a "altezza uomo", creando un'atmosfera musicale coinvolgente.2. 𝘼𝙍𝙏𝙄𝙎𝙏𝙄 𝘿𝙄 𝙎𝙏𝙍𝘼𝘿𝘼: Figuranti, mascotte, trampolieri, spettacoli di magia, varietà e giocoleria animeranno le strade, creando uno spettacolo per grandi e piccini.3. 𝙉𝙀𝙂𝙊𝙕𝙄 𝘼𝙋𝙀𝙍𝙏𝙄: I negozi rimarranno aperti oltre l'orario consueto, permettendo agli ospiti di fare shopping in un'atmosfera speciale.4. 𝘼𝙉𝙄𝙈𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝙋𝙀𝙍 𝘽𝘼𝙈𝘽𝙄𝙉𝙄: I più piccoli avranno modo di divertirsi con spettacoli di bolle di sapone e una coinvolgente baby dance in Piazza Pertini.5. 𝘿𝙅 𝙎𝙀𝙏: Musica selezionata da professionisti del settore all'esterno dei locali, per far ballare e divertire tutti gli amanti della musica.L'evento della "Notte Bianca" attira sia i residenti che i turisti, offrendo loro l'opportunità di godere di un'ampia varietà di intrattenimento e vivere una serata indimenticabile nel cuore di Peschici. L'iniziativa rappresenta anche un'occasione per promuovere la cultura locale e coinvolgere la comunità in un momento di festa e condivisione. Non mancate!