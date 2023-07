FRANCESCO GRECO - "Un momento di...verso" è un’iniziativa culturale dedicata alla Poesia organizzata dalla Pro Loco di Surano (presidente Pierluigi Vadruccio) giunta alla diciannovesima edizione. - "Un momento di...verso" è un’iniziativa culturale dedicata alla Poesia organizzata dalla Pro Loco di Surano (presidente Pierluigi Vadruccio) giunta alla diciannovesima edizione.





Come dice il nome "di...verso", la manifestazione vuole riscoprire il valore della Poesia nella nostra società frenetica, ma anche parlare di altro attraverso ospiti musicali e altri momenti di riflessione e dialogo.

Nata inizialmente come Concorso Nazionale di poesia, in alcune edizioni, come quella attuale, si svolge invece come rassegna di poeti che presentano la loro esperienza letteraria attraverso i loro versi.

Nel corso della serata è prevista anche la consegna del "Premio Pro Loco" agli studenti di Surano delle scuole superiori che hanno concluso gli studi con il massimo dei voti nel corrente anno.

L'evento si terrà domenica 23 luglio 2023 alle ore 20:30 in Largo Ugo Foscolo e vedrà protagonisti 5 poeti salentini con almeno una pubblicazione alle spalle: Claudia Piccinno, Andrea Donaera, Cristina Carlà, Matteo Greco, Annamaria Colomba.

Ospiti della serata saranno Massimo Bray, Direttore generale della Treccani e il cantastorie Enzo Marenaci. La serata sarà condotta da Tiziana Colluto. L'accompagnamento musicale sarà del M° Antonio Papa.