Wimbledon: Sinner vola in semifinale per la prima volta





Sfiderà Venerdì 14 Luglio il giocatore che vincerà la sfida dei quarti di finale tra il serbo Novak Djokovic e il russo Andrey Rublev. Un traguardo senza dubbio molto prestigioso per Sinner da quando gioca a tennis. L'altoatesino è il numero 8 al mondo nella Classifica ATP. Il russo è novantaduesimo.

- Nel torneo sull’erba di Wimbledon Jannik Sinner vola in semifinale. Prevale nei quarti di finale in quattro set, 6-4 3-6 6-2 6-2 sul russo Roman Safiullin. Per l’altoatesino prima storica semifinale della sua carriera a Wimbledon.