MINERVINO DI LECCE - Dal 22 agosto all'11 settembre, il Comune di Minervino di Lecce offre ai suoi cittadini e ai visitatori una straordinaria opportunità di immergersi nella cultura letteraria italiana con l'evento "10 letture per 10 terrazze". Questa iniziativa, che ha avuto inizio il primo luglio, porta vari autori di rilievo nel panorama giornalistico e letterario italiano a presentare i loro libri in alcune delle più suggestive terrazze della città e delle sue frazioni.Sarà Claudia De Lillo alias Elasti a inaugurare la prima delle ultime quattro serate dell'evento, iniziato il primo luglio alla presenza della giornalista Annalisa Monfreda. Claudia, conduttrice di Caterpillar AM, su Rai Radio2, collaboratrice de La Repubblica, il Venerdì, il Settimanale F, Affari & finanza, e autrice del blog pluripremiata www.nonsolomamma.com, presenterà il suo libro "Elasticamente parlando. Amore, viaggi, ansie, famiglia, scoperte, gioie, pianti, vita: un diario pubblico" edito da Tea edizioni e presentato presso la splendida cornice della Terrazza della Mammana in Piazza Umberto 1, alle ore 21:00. A intervistare l'autrice sarà la giornalista Elisa Forte, direttirice artistica di tutta la rassegna.Il 25 agosto, il Vaticanista de La Stampa, Domenico Agasso, sarà ospite sulla spettacolare terrazza di Palazzo Scarciglia alle ore 21:00. Presenterà il suo ultimo libro, "Conversazione con Papa Francesco. Dio e il mondo che verrà" edito da Piemme edizioni. L'autore, coordinatore di Vatican Insider, sarà intervistato dal giornalista Francesco Strippoli, del Corriere del Mezzogiorno.Il 26 agosto sarà la volta della rassegna dedicata alla scuola, con Chiara Foà e Matteo Saudino che presenteranno "Scuolitudine. Storie di passioni resistenti" edito da Enrico Damiani editore, presso la Terrazza dell'ostello della Via Francigena a Specchia Gallone.L'ultimo appuntamento, previsto per l'11 settembre, coinciderà con il primo giorno di scuola e porterà il nome di "Bentornata Scuola". Si terrà alle 11:00 sulla terrazza della Scuola Primaria dell'istituto Comprensivo Minervino di Lecce, dove Alfredo De Giovanni, musicista, scrittore e geologo, presenterà "Fatti Albero", edizioni Radici Future, in presenza di Elisa Forte, del Sindaco Ettore Caroppo e della docente Silvia Albertone.Il Sindaco di Minervino di Lecce, Ettore Caroppo, esprime la sua soddisfazione per il grande successo dell'evento, che è riuscito a coniugare l'amore per la lettura con la storia locale e le sue meravigliose dimore. Questa intuizione culturale si preannuncia come un appuntamento da ripetere negli anni a venire, magari come parte integrante del più ampio Li Scusi Dolmen Festival.