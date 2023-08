GIOVINAZZO - In occasione dell'Air Show 2023 che si terrà a Giovinazzo, in provincia di Bari, domenica 27 agosto, Trenitalia Puglia ha predisposto sei treni aggiuntivi per agevolare gli spostamenti dei visitatori che desiderano assistere all'esibizione delle Frecce Tricolori.Questi treni straordinari, messi a disposizione in collaborazione con la Regione Puglia, committente del servizio, offriranno la possibilità di viaggiare comodamente verso l'evento, evitando lo stress legato al traffico stradale e al parcheggio.Questi collegamenti si aggiungono ai 26 treni ordinari già previsti sulla linea Bari - Foggia nei giorni festivi. Complessivamente, sono stati messi a disposizione circa 20.000 posti per i viaggiatori che desiderano raggiungere Giovinazzo per l'Air Show.Quest'opportunità non solo agevola la mobilità sostenibile nella regione, ma offre anche una soluzione di viaggio conveniente per coloro che vogliono partecipare a questo evento spettacolare.Per informazioni dettagliate sulle corse disponibili e i servizi offerti, è possibile visitare il sito web di Trenitalia all'indirizzo www.trenitalia.com