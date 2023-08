BARI - L'estate in Puglia sta suscitando un acceso dibattito riguardo ai prezzi elevati e agli aumenti che potrebbero mettere a rischio il futuro del turismo e della ricettività nella regione. Mentre alcuni lamentano prezzi troppo alti che potrebbero scoraggiare i visitatori, altri ritengono che non si possa generalizzare e che la qualità dei servizi offerti sia un fattore importante da considerare.Le zone maggiormente coinvolte da questo dibattito sembrano essere il Gargano e il Salento, ma le preoccupazioni riguardano anche altre aree, inclusa la provincia di Bari. L'assessore regionale al turismo, Gianfranco Lopane, ha smentito i dati che indicavano una diminuzione delle presenze turistiche in Puglia, affermando che, secondo stime preliminari, il mese di luglio avrebbe registrato un aumento del 10% rispetto all'anno precedente.Antonello Magistà, coordinatore provinciale Fiepet - Confesercenti Terra di Bari, sottolinea che la qualità del turismo in Puglia si è innalzata, con un aumento delle visite da parte di turisti stranieri. Magistà invita a non dipingere un quadro negativo del settore turistico e a evitare generalizzazioni, ritenendo che il turismo "mordi e fuggi" possa creare caos e danni al territorio, mentre un turismo più qualificato e rispettoso sarebbe preferibile.Nell'affrontare i dati che indicano prezzi eccessivamente elevati, Magistà condivide la sua esperienza personale di una giornata trascorsa al mare con la sua famiglia, sottolineando che è stato servito e coccolato con costi molto inferiori rispetto a quelli denunciati dai media. Egli evidenzia l'importanza della qualità dei servizi e del personale in grado di comunicare in più lingue.Magistà invita quindi a non danneggiare la regione con accuse generali e sottolinea che la Puglia offre una vasta gamma di opzioni di spesa e di scelta per i visitatori. Infine, egli invita a non farsi coinvolgere da chi potrebbe avere interesse a danneggiare la reputazione turistica della regione.L'articolo pone l'accento sul dibattito in corso riguardo ai prezzi del turismo in Puglia, riflettendo su opinioni diverse e suggerendo che la qualità dei servizi e delle esperienze potrebbe essere un fattore chiave per affrontare le preoccupazioni sollevate.