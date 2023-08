Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e attuale Ministro della Difesa italiano, ha recentemente fatto parlare di sé in seguito a un gesto di generosità durante la sua visita in Albania. La situazione è iniziata quando quattro turisti italiani in visita alla città di Berat sono stati ripresi dalle telecamere locali mentre lasciavano un ristorante senza pagare il conto.La notizia è rapidamente giunta in Italia, attirando l'attenzione della politica. Dopo un colloquio con il primo ministro albanese Edi Rama, Giorgia Meloni ha deciso di intervenire personalmente per risolvere la situazione. Attraverso l'Ambasciata italiana e utilizzando i propri fondi, Meloni ha scelto di saldare il conto dei quattro turisti italiani coinvolti.La leader politica ha spiegato la sua decisione tramite il suo profilo Facebook, esprimendo la sua vergogna per l'episodio e sottolineando che l'Italia che lei vuole rappresentare non dovrebbe essere associata a comportamenti poco corretti all'estero. Ha commentato: "Mi sono vergognata, perché l'Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all'estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri."Tuttavia, la sua decisione ha suscitato reazioni diverse in Italia, con alcune critiche provenienti dall'opposizione politica. Meloni ha espresso il suo dispiacere per queste polemiche, sottolineando la sua speranza che su una questione così banale si potesse essere tutti d'accordo.