BARI - Un'importante allerta meteorologica è stata emessa per la regione della Puglia. A partire dalle ore 13:00 del giorno 5 agosto 2023 e per le successive 11 ore, sono previsti venti di intensità crescente che potranno raggiungere forza da forte a burrasca. Questi venti nord-occidentali coinvolgeranno l'intero territorio regionale.Le condizioni meteo avverse potrebbero comportare un rischio significativo per la circolazione stradale e per la sicurezza delle persone, in particolare nelle zone più esposte. È consigliato prestare molta attenzione durante la guida e prendere precauzioni aggiuntive, specialmente per quanto riguarda il parcheggio di veicoli leggeri e oggetti mobili.L'allerta si intensifica ulteriormente con la previsione di una "Allerta Gialla" per rischio vento che interesserà l'intera regione pugliese nello stesso periodo, dalle ore 13:00 in poi. Questa situazione richiede una maggiore prontezza e attenzione da parte della popolazione, con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari e di adottare misure di sicurezza appropriate.Le autorità locali e nazionali stanno monitorando attentamente l'evoluzione della situazione meteorologica al fine di garantire la sicurezza pubblica. Si consiglia di seguire i bollettini meteorologici ufficiali e di rimanere informati tramite canali di comunicazione affidabili per ricevere eventuali aggiornamenti sull'allerta e sulle misure da adottare.