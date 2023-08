Puglia, 28 agosto 2023 - Una nuova avvisaglia meteo porta previsioni di cambiamenti atmosferici significativi per la Puglia centrale e meridionale nelle prossime ore. Dalle ore 14:00 di oggi e per le successive 10 ore, sono previste precipitazioni sparse, caratterizzate anche da rovesci e temporali, con accumuli di pioggia da deboli a moderati.Questo rapido cambiamento nelle condizioni atmosferiche richiede attenzione, in particolare per i residenti e coloro che si trovano nella zona interessata. Le precipitazioni potrebbero comportare disagi nelle attività all'aperto e potrebbero influenzare la circolazione stradale. Si consiglia di adottare precauzioni adeguate e di tenersi informati sugli aggiornamenti meteo locali.Inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca provenienti dall'ovest. Questi venti potrebbero aumentare il rischio di situazioni pericolose, come caduta di alberi o interruzioni nella distribuzione elettrica. Si consiglia di assicurare oggetti leggeri all'aperto e di prestare attenzione alle condizioni del vento durante la guida.In parallelo alle precipitazioni e ai venti forti, dalle ore 14:00 di oggi e per le successive 10 ore è stata emessa un'allerta gialla per il rischio idrogeologico dovuto a temporali e vento. Questa allerta copre le zone della Puglia centrale bradanica, Puglia centrale adriatica e i bacini del lato e del Lenne. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali e di prestare particolare attenzione alla sicurezza in queste aree.In situazioni meteorologiche avverse come questa, la prudenza è la migliore alleata. Si invitano tutti a rimanere informati sulle condizioni meteorologiche locali, a evitare spostamenti non necessari durante le precipitazioni e a prestare attenzione ai cambiamenti delle condizioni atmosferiche. La sicurezza è la priorità, quindi è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità competenti.