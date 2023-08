BARLETTA - Barletta si trova in stato di allerta a causa di un focolaio di West Nile virus, noto comunemente come febbre del Nilo. La Regione Puglia ha emesso una nota ufficiale, comunicando che sono stati riscontrati casi positivi del virus in alcune zanzare nella zona settentrionale di Barletta. Questa situazione ha portato ad un aumento dell'attenzione da parte delle autorità sanitarie e della popolazione locale.Il West Nile virus è trasmesso principalmente dalle zanzare, in particolare dalle zanzare tigre (Aedes albopictus), che sono presenti nella zona. La malattia può causare sintomi che includono febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati e sfoghi cutanei. Tuttavia, si stima che solo circa il 20% delle persone infette manifesti sintomi. I sintomi più gravi, che colpiscono meno dell'1% delle persone infette, possono includere febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, problemi alla vista, torpore, convulsioni e, nei casi più gravi, possono portare a paralisi, coma e persino alla morte. In alcuni casi, gli effetti neurologici possono essere permanenti.La Regione Puglia ha emesso una raccomandazione per prevenire il rischio di infezione. Tra le precauzioni consigliate, c'è l'uso di repellenti per insetti sulla pelle esposta, specialmente nelle ore in cui le zanzare sono più attive, come alba e tramonto. È anche importante indossare abbigliamento a maniche lunghe e pantaloni lunghi, specialmente se ci si trova in zone a rischio.Le autorità sanitarie stanno monitorando attentamente la situazione e lavorano per contenere il focolaio. È essenziale che la popolazione segua le raccomandazioni e le precauzioni indicate dalle autorità sanitarie per ridurre il rischio di esposizione al virus.