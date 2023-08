BARI - L'assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia, ha preso posizione riguardo ai disagi che viaggiatori e utenti stanno affrontando presso la stazione di Lecce a causa della mancanza di ascensori. Nonostante siano previste opere di ammodernamento che includono l'installazione di ascensori su alcuni binari entro il 2026, l'assessore ha sottolineato l'importanza di offrire un servizio migliore immediatamente, mentre si attendono tali miglioramenti.In una nota indirizzata a Roberto Laghezza, responsabile Sviluppo e Commercializzazione Territoriale Centro Sud Adriatica di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), l'assessore Maurodinoia ha sollecitato l'attivazione di un servizio a chiamata rapida per assistere i viaggiatori negli spostamenti da e per i binari. L'obiettivo è garantire una soluzione immediata al problema di mobilità all'interno della stazione di Lecce, che sta influenzando la qualità del servizio ferroviario offerto e le condizioni di viaggio per un numero sempre crescente di utenti.L'assessore ha proposto che, in tutte le fasce orarie in cui è previsto il servizio ferroviario, sia presente personale in stazione in grado di fornire assistenza e supporto ai passeggeri. Questo includerebbe persone con mobilità ridotta, disabilità e chiunque non sia in grado di effettuare autonomamente gli spostamenti da e per i binari. La proposta suggerisce anche l'utilizzo di sistemi di chiamata rapida, accessibili su tutti i binari, per agevolare ulteriormente gli utenti che necessitano di assistenza.L'assessore Maurodinoia ha sottolineato l'importanza di fornire un servizio migliore a breve termine, poiché anche in attesa delle opere di ammodernamento in programma, i viaggiatori devono poter usufruire di un'assistenza adeguata e immediata. La richiesta dell'assessore è volta a garantire un'esperienza più agevole e confortevole per tutti coloro che utilizzano la stazione di Lecce per i loro spostamenti.