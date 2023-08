FASANO - Una terribile tragedia si è verificata nella zona tra Fasano e Cisternino, nel Brindisino, dove si è verificato un violento incidente stradale. Una donna di 83 anni ha perso la vita, mentre altre quattro persone sono rimaste ferite in seguito all'impatto tra due veicoli, una Fiat Panda e una Citroen C1.Nel momento dell'incidente, nella Citroen C1 viaggiavano la vittima, una donna di 83 anni, e il suo marito. Purtroppo, la donna non ha potuto sopravvivere alle gravi conseguenze dell'incidente ed è deceduta. Nel veicolo Fiat Panda coinvolto nell'incidente, c'era anche un bambino di soli 4 anni, che ha riportato ferite. La gravità delle ferite e le condizioni dei feriti non sono ancora state specificate.L'incidente ha richiesto l'intervento di soccorritori e forze dell'ordine. Sul luogo dell'incidente sono giunte ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per gestire la situazione e fornire l'assistenza necessaria alle vittime. Le circostanze esatte dell'incidente e la dinamica dell'evento sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.La comunità locale è scossa da questa tragica notizia e si unisce al dolore dei familiari delle vittime. Incidenti come questo ci ricordano quanto sia importante guidare con prudenza e rispettare le norme stradali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Le autorità continueranno a investigare sull'accaduto al fine di determinare le cause dell'incidente e prendere le misure necessarie per prevenire futuri tragici incidenti stradali.