Nel Trofeo 'Ramon De Carranza' il Lecce perde 3-1 ai rigori col Cadice in Spagna. Nel primo tempo al 9' i salentini passano in vantaggio con Almqvist con un tocco di sinistro su cross di Banda. Al 39' gli spagnoli pareggiano con Roger con una rovesciata al volo. Nel secondo tempo al 5' Strefezza del Lecce va vicino al gol. Al 36' Alex del Cadice sfiora la rete. Necessari i rigori. Per i giallorossi pugliesi decisivi gli errori di Strefezza, Gonzalez e Maleh. Per gli spagnoli determinanti i gol di Negredo, Bastida e Pires.