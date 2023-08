GALLIPOLI - Anna Maria Viva, scrittrice e sceneggiatrice professionista, dimostra la sua fiducia nella forza dell'editoria e nella capacità di adattarsi alle correnti moderne. Con grande entusiasmo, ha presentato il suo ultimo romanzo intitolato "L'Artiglio del Tempo," edito da Garzanti, il 7 agosto presso la libreria Giunti di Gallipoli.Il romanzo offre un'avvincente trama che intreccia la Napoli del Rione Sanità di ieri e di oggi, raccontando la storia di due fratelli uniti dal peso del passato. Questo romanzo rappresenta il secondo capitolo di una serie che ha già preso vita, affiancandosi ai titoli precedenti come "Questioni di Sangue," "La Cattiva Stella" e "Chimera." Anna Maria Viva si è già guadagnata una posizione d'onore nel mondo della scrittura, essendo stata candidata al premio David di Donatello per i cortometraggi "La Consegna" e "Lo Specchio delle Mie Bramose," dimostrando la sua versatilità e la capacità di esprimersi attraverso diverse forme artistiche.L'incontro presso la libreria Giunti di Gallipoli è stato un successo, con il pubblico che ha dimostrato un vivo interesse per il nuovo romanzo e per il percorso artistico di Anna Maria Viva. La scrittrice ha condiviso la sua esperienza e la sua visione della narrativa moderna, sottolineando l'importanza di adattarsi alle tendenze attuali e di coinvolgere il pubblico in modo autentico.L'appuntamento con Anna Maria Viva proseguirà il 12 agosto a Santa Caterina presso il Circolo Nautico La Lampara. Il tour di presentazioni continuerà con tappe a Napoli, nel Veneto e nel Trentino Alto Adige. Questo dimostra la determinazione di Anna Maria Viva nel portare il suo lavoro a diverse parti del Paese, con l'obiettivo di connettersi con i lettori e condividere la sua passione per la narrazione.L'ultimo romanzo "L'Artiglio del Tempo" si preannuncia come un viaggio coinvolgente nel cuore della Napoli storica e contemporanea, e siamo ansiosi di scoprire come Anna Maria Viva intrecci le storie dei protagonisti e le sfumature della città nella sua prosa avvincente. (G.Greco)