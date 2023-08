Zelensky Ig

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, accompagnato dalla moglie Olena, ha compiuto una visita in Olanda per incontrare il primo ministro olandese Mark Rutte. L'argomento chiave di discussione è stato il sostegno militare all'Ucraina, con un focus particolare sulla fornitura di caccia F-16 per contrastare la minaccia russa.Zelensky ha sottolineato l'importanza di ottenere questi aerei da combattimento per proteggere il popolo ucraino dalle minacce russe. Inoltre, nel corso degli incontri, sono state affrontate anche questioni relative al Global Peace Summit e alle prospettive di pace, nonché alla giustizia per i crimini russi in Ucraina.Dopo l'incontro con il primo ministro olandese Rutte, è stato annunciato ufficialmente l'impegno dei Paesi Bassi e della Danimarca nel fornire 42 caccia F-16 all'Ucraina. Questo accordo è di vitale importanza per rafforzare le difese ucraine e garantire una maggiore capacità di risposta alle minacce russe.Questa visita di Zelensky giunge in un momento critico, dopo un attacco missilistico russo che ha colpito la piazza centrale della città settentrionale di Chernihiv, causando la morte di sette persone, tra cui una bambina di sei anni, e ferendo altre 148. In risposta a questo attacco, Zelensky ha dichiarato che ci sarà una "risposta notevole" da parte delle forze ucraine contro la Russia, sottolineando il duro impegno del suo paese nella difesa della sua sovranità e della sua popolazione.