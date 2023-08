CORATO - Si avvicina l'attesa quinta edizione dell'Apulia Web Fest - Audiovisuals, Peace and Food, un festival internazionale dedicato al cinema digitale indipendente, che si terrà a Corato dall'1 al 3 settembre 2023. Questo evento, che fa parte della serie di eventi "Sei la mia città", è organizzato da Arcadia Kinema e ha ottenuto il patrocinio del Comune di Corato. L'obiettivo del festival è promuovere il cinema indipendente e valorizzare il territorio pugliese, con una particolare attenzione all'enogastronomia locale.Dal 1 al 3 settembre, Corato diventerà il luogo d'incontro di artisti e appassionati di cinema, provenienti da tutto il mondo. L'Apulia Web Fest non si concentra solo sul cinema audiovisivo indipendente ma offre anche l'opportunità di scoprire le bellezze della Puglia, promuovendo il territorio attraverso il cinema.Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, insieme al vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche e Culturali Beniamino Marcone, ha espresso il suo apprezzamento per l'arrivo di questo importante evento in città: "Le tante opere filmiche in concorso, moltissime delle quali provenienti da nazioni diverse, conferiscono infatti all'intera manifestazione una collocazione fortemente internazionale e collocano la Città, attraverso il cinema, al centro di interessi culturali e di promozione importanti."Il festival è unico in Italia per il suo coinvolgimento nel circuito mondiale della "Webseries World Cup", la Coppa del mondo delle webserie, che mira a promuovere l'eccellenza nell'audiovisivo indipendente internazionale.Michele Pinto, direttore artistico del festival, ha dichiarato: "Anche quest’anno, ma in una location diversa da quella degli ultimi due anni, ci apprestiamo a vivere tre giorni all’insegna della solidarietà tra popoli e, soprattutto, della reciproca contaminazione tra artisti, con tutta una serie di eventi che vogliamo siano sempre meno di nicchia e che coinvolgano maggiormente la cittadinanza."Il programma del festival include proiezioni di opere in concorso, dibattiti con artisti e ospiti internazionali, una Masterclass con il Direttore della Fotografia Dario Di Mella e degustazioni della tradizione culinaria coratina in collaborazione con le aziende locali.L'Apulia Web Fest rappresenta un'opportunità per esplorare Corato e le sue ricchezze culturali e artistiche attraverso una passeggiata nel centro storico. Il festival ospita anche diverse giurie, tra cui una giuria tecnica composta da esperti del settore cinematografico e una Giuria Giovani formata dagli studenti del Liceo Artistico "Federico II - Stupor Mundi" di Corato.La manifestazione si concluderà il 3 settembre con una Cerimonia di premiazione nel suggestivo Chiostro di Palazzo Gioia, un'iconica struttura ottagonale che richiama il logo ufficiale dell'Apulia Web Fest.L'Apulia Web Fest rappresenta un'occasione unica per celebrare il cinema indipendente, promuovere la cultura e l'enogastronomia pugliese e condividere storie e narrazioni provenienti da tutto il mondo.