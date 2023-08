BARI - Nella serata di martedì 29 agosto, presso la stazione ferroviaria "Bari Centrale", la Polizia di Stato ha effettuato un arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente. Il soggetto coinvolto è un cittadino di 29 anni originario del Gambia.L'arresto è avvenuto quando gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato il comportamento sospetto del giovane, che ha cercato di evitare un probabile controllo cambiando direzione improvvisamente. Dopo un'accurata ispezione e una perquisizione personale nei locali di Polizia di Bari Centrale, è emerso che il sospetto era in possesso di circa 2 grammi di una sostanza stupefacente allo stato solido.La sostanza stupefacente è risultata essere positiva al mephedrone/MDPV/methylone, un principio attivo noto per il suo potente effetto allucinogeno ed è spesso denominato "droga del cannibale". Inoltre, durante la perquisizione, è stata rinvenuta una piccola somma di denaro, che potrebbe essere il provento dell'attività di spaccio. Tutti gli oggetti pertinenti al caso sono stati sottoposti a sequestro penale.Il 29enne cittadino del Gambia è stato arrestato e sarà sottoposto alle indagini preliminari, prima di qualsiasi ulteriore procedimento legale.