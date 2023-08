SAVELLETRI DI FASANO - Fasano, il pittoresco comune italiano noto per lo ZooSafari, si prepara a un evento spettacolare per celebrare il 50º anniversario del suo famoso parco. In occasione del "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano," il Festival Internazionale degli Aquiloni aprirà il sipario il 2 e il 3 settembre 2023, trasformando il cielo sopra la litoranea di Savelletri in una tela di colori e creatività.Un Evento SpettacolareL'evento, organizzato dall'Associazione Filovola e sponsorizzato dallo ZooSafari di Fasano, si preannuncia come una celebrazione spettacolare. Dalle 10:00 alle 19:00, otto postazioni saranno allestite lungo la litoranea di Savelletri, offrendo spazio a laboratori di aquiloni, giardini per i visitatori e aree di volo per aquiloni di varie dimensioni e complessità, compresi quelli acrobatici.Creatività nel CieloUno degli elementi più affascinanti del festival sarà la presenza di aquilonisti professionisti da tutto il mondo, che porteranno in volo le loro creazioni uniche. Molte di queste aquiloni saranno a tema animale, in omaggio all'anniversario dello ZooSafari, e faranno sicuramente la gioia di grandi e piccini.Un Evento Gratuito e Accessibile a TuttiQuesto Festival Internazionale degli Aquiloni è parte di un più ampio programma di eventi legati al Progetto "The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano." Promosso dal Comune di Fasano e sostenuto dal Ministero del Turismo, dalla Regione Puglia e dallo ZooSafari di Fasano, l'evento è gratuito e aperto a tutti, rendendo l'arte degli aquiloni accessibile a un vasto pubblico.Un Appuntamento da Non PerdereSe siete amanti della creatività, dei colori e dello spettacolo nel cielo, non perdete il Festival Internazionale degli Aquiloni a Fasano il 2 e 3 settembre. Sarà un'esperienza unica e indimenticabile, perfetta per trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici, immersi nella bellezza e nell'arte del volo degli aquiloni.