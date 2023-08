LOCOROTONDO - L'arte contemporanea fa il suo ritorno a Locorotondo con l'apertura della stagione espositiva di 1m2 (Un Metro Quadro). Questo spazio d'arte innovativo porta le opere contemporanee direttamente nelle vetrine ad oblò, rendendole visibili al pubblico 24 ore su 24.L'inaugurazione è fissata per venerdì 8 settembre alle 19:30 presso 1M2_Locorotondo, in Via Dura 4, dove l'artista milanese Barbara Ippedico presenterà il suo progetto "Cinque minuti di celebrità". Questa esposizione invita gli spettatori a intraprendere un viaggio introspettivo attraverso un'installazione fotografica che rivela il susseguirsi e il riaffiorare dei ricordi come tappe fondamentali della crescita interiore.Le superfici lavorate dall'artista presentano un aspetto ruvido e mosso, mentre la staticità dei volti, tratti da archivi datati, sembra agitarsi grazie a diversi livelli, altezze difformi e sguardi che si incrociano e si disperdono tra i protagonisti della storia. Questi famosi interpreti hanno avuto un ruolo riconoscibile solo per un breve lasso di tempo, ma sono diventati i fondamentali "Cinque minuti" nella vita di Barbara Ippedico.Oltre alla mostra, 1M2 lancia una call per replicare il proprio format e il modulo di successo della vetrina aperta su strada, cercando nuovi spazi in tutta Italia e all'estero. Gli amanti dell'arte o chiunque abbia uno spazio adatto a diventare parte del circuito 1M2 sono invitati a partecipare (info@1m2.it).Dall'8 al 24 settembre, contemporaneamente nei centri storici di Martina Franca e Locorotondo, gli spazi sperimentali di Martino Pezzolla, Giordano Santoro e Michele D’Amico ospiteranno le opere di Barbara Ippedico, portando l'arte contemporanea direttamente nella vita quotidiana dei cittadini.L'inaugurazione avrà luogo in presenza dell'artista venerdì 8 settembre alle 19:30 presso 1m2 a Locorotondo in Via Dura 4, con brindisi offerti dalla cantina Giustini.1m2:- Via Gian Battista Vico 26, Martina Franca, TA- Via Dura 4, Locorotondo, BAEmail: info@1m2.itSito Web: [www.1m2.it](https://www.1m2.it/)Telefono: 3450853037