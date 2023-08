TARANTO - Una terribile scoperta è stata fatta questa mattina nel centro di Taranto, quando un neonato è stato ritrovato ai piedi di un cassonetto dei rifiuti. La vicenda ha suscitato sconcerto e preoccupazione nella comunità locale.A fare la scoperta è stata una donna che stava recandosi sul posto per gettare l'immondizia. Il pianto del neonato l'ha subito allarmata, e, seguendo il suono, ha trovato il bambino abbandonato. Prontamente, ha contattato le autorità, e la Polizia è giunta sul posto per occuparsi della situazione.Il neonato è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Taranto per essere sottoposto a cure mediche e valutazioni approfondite. Secondo quanto riferito, il bambino sta bene, ed è stato messo al mondo poche ore prima del suo tragico abbandono.La Polizia sta ora lavorando per ottenere informazioni cruciali che possano portare all'identificazione di chi ha lasciato il neonato vicino al cassonetto dei rifiuti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza nell'area tra le vie Pisanelli e Principe Amedeo saranno attentamente esaminate per raccogliere possibili elementi utili a risolvere questo grave caso di abbandono.La comunità locale è sconvolta da questo episodio e si unisce nell'appello per la piena cooperazione con le autorità, al fine di individuare il responsabile dell'abbandono e assicurarsi che giustizia venga fatta per il bambino innocente coinvolto. L'episodio suscita riflessioni profonde sulla necessità di promuovere un ambiente sicuro e accogliente per tutti i neonati e di sensibilizzare sulla responsabilità e l'importanza dell'assistenza adeguata alle madri e ai bambini appena nati.