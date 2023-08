BARI - Ieri pomeriggio, un altro episodio di violenza ha scosso Corso Italia, nei pressi dell'Area 51. Un cittadino straniero, che è diventato noto per la sua presenza ricorrente in situazioni simili, ha compiuto un atto autolesionistico infliggendosi dei tagli. Successivamente, sanguinante e in uno stato di agitazione, ha causato il caos stradale e minacciato i passanti.L'Area 51, come già accaduto in passato, ha prontamente chiuso le sue porte per proteggere il personale al suo interno. Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine e un'ambulanza del 118, ma questo episodio richiama l'attenzione sulla frequenza di simili incidenti e solleva interrogativi riguardo alle misure attualmente adottate.Quest'ennesimo evento sottolinea l'urgente necessità di prendere provvedimenti più radicali per evitare che il soggetto coinvolto e, ancor più importante, i passanti e gli automobilisti possano subire conseguenze ancora più gravi di quelle già registrate in episodi precedenti. È fondamentale che le autorità locali considerino seriamente l'implementazione di misure preventive efficaci per affrontare situazioni di questo tipo.La sicurezza dei cittadini e la tranquillità pubblica devono essere priorità assolute. È auspicabile un approccio multidisciplinare che coinvolga le forze dell'ordine, i servizi di salute mentale e altri professionisti, al fine di individuare strategie a lungo termine che possano intervenire sulla radice di questi comportamenti e garantire un ambiente più sicuro per tutti.Mentre si cerca di affrontare questa problematica, è essenziale che la comunità rimanga vigile e collabori con le autorità, segnalando tempestivamente situazioni di pericolo e comportamenti potenzialmente violenti. Solo attraverso uno sforzo congiunto e provvedimenti adeguati sarà possibile evitare ulteriori episodi di violenza e creare un ambiente in cui tutti possano sentirsi al sicuro.