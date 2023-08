BARI - Bari, uno dei gioielli culturali del sud Italia, si prepara ad accogliere due serate di musica eccezionale nell'ambito della prima edizione di Bari Urban Lab, il festival organizzato da Coolclub in collaborazione con Node e altre realtà pugliesi. L'evento rientra nel progetto "Le Due Bari 2023" dell'Assessorato alla cultura di Bari ed è finanziato dal POC – Programma Operativo Complementare Metro 2014-2020. Questo appuntamento musicale, che si terrà il 13 e 14 agosto nel suggestivo Largo Albicocca nel centro storico di Bari, offre al pubblico l'opportunità di assistere a concerti unici e coinvolgenti.**Domenica 13 Agosto: Clara Peya in Concerto**L'energetica pianista, compositrice e cantante catalana Clara Peya salirà sul palco alle ore 21 per regalare al pubblico una performance senza etichette e confini musicali. Con undici album all'attivo e numerose collaborazioni con artisti di spicco, Clara Peya è nota per la sua musica inquieta, viscerale e trascendente. Il suo approccio alla musica è un atto di trasformazione sociale e di esplorazione artistica. Con il pianoforte al centro, crea brani che si ispirano a una vasta gamma di influenze, da artisti contemporanei a riferimenti classici come Portishead e Björk. La sua musica attraversa generi e confini, trasportando il pubblico in un'esperienza unica e coinvolgente.**Lunedì 14 Agosto: Gaetano Partipilo Boom Collective in Live**Alle ore 21, il cuore di Bari Vecchia risuonerà con il sound del saxofonista pugliese Gaetano Partipilo e il suo Boom Collective. Questo progetto musicale, fondato nel 2018, mira a fondere stili e sonorità diverse attraverso la sensibilità dei musicisti jazz. Gaetano Partipilo è una figura rinomata nel panorama jazz italiano e ha riunito un ensemble di musicisti talentuosi per creare un suono unico che attraversa generi e culture. Il live show del Boom Collective è un'esplosione di suoni e ritmi coinvolgenti che conquisteranno il pubblico.Il Festival Bari Urban Lab offre al pubblico non solo concerti di alta qualità, ma anche laboratori gratuiti e corsi di songwriting. Questo evento non solo promuove la cultura musicale, ma contribuisce anche alla vivacità culturale e all'identità artistica di Bari. La collaborazione tra Coolclub, Node e altre realtà locali ha portato alla creazione di un'esperienza unica che celebra la diversità musicale e l'energia creativa della città.Per ulteriori informazioni sul programma e gli eventi del Festival Bari Urban Lab, è possibile visitare il sito web ufficiale www.coolclub.it/bariurbanlabfestival o contattare l'indirizzo email bariurbanlab@coolclub.it. Non perdete l'opportunità di immergervi in due serate indimenticabili di musica e cultura nella splendida città di Bari.