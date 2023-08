BARI - Bari si prepara a vivere un'esperienza unica grazie alla VI edizione del Bari Piano Festival, un evento musicale di grande interesse che prende il via il 22 agosto e si concluderà il 29 agosto. Questo festival, sotto la direzione artistica di Emanuele Arciuli, porterà nella città pugliese alcuni dei più grandi artisti internazionali per una settimana di spettacoli coinvolgenti, che uniscono il pianoforte a varie forme d'arte, tra cui scrittura, recitazione e arti visive.L'evento è inserito nella Festa del Mare - Bari 2023, un cartellone unico dell'estate barese promosso dalla Regione Puglia - Assessorato al Turismo, in collaborazione con il Comune di Bari, Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese, grazie ai fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/20 - Asse VI azione 6.8 - “Palinsesto PP-TPP Puglia - Riscopri la meraviglia 2023”.Quest'anno, il Bari Piano Festival avrà luogo in alcuni dei luoghi più suggestivi di Bari, tra cui Torre Quetta, il Chiostro di Santa Chiara e il sagrato della Basilica di San Nicola. La programmazione spazierà tra generi musicali diversi, dall'eleganza della musica classica, al fascino del jazz, alla sperimentazione della musica contemporanea. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e ad ingresso libero, senza necessità di prenotazione, fino a esaurimento posti.La prima serata del festival, il 22 agosto, vedrà il jazzista francese Gregory Privat esibirsi al tramonto a Torre Quetta (ore 19.00), seguito da un live set con Dj Arpino che remixa alcune delle composizioni del pianista.Gli altri appuntamenti includono presentazioni di libri, conversazioni sull'arte, e concerti con musicisti di fama internazionale come Roger Muraro, che si esibirà sul Sagrato Basilica di San Nicola, e Baptiste Trotignon, un pianista jazz di grande talento.Il Bari Piano Festival è un'occasione straordinaria per immergersi nella bellezza della musica e delle arti, in uno scenario unico che celebra la cultura e l'arte in uno dei luoghi più affascinanti d'Italia.Per ulteriori informazioni, è possibile visitare i siti ufficiali del festival e della Festa del Mare di Bari.