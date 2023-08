- *Ore 19:30 in Piazza Garibaldi* - "Il Braciolone" Guinness World Record: "Mimmo & Valeria" cercheranno di battere il loro record per la braciola più grande, con l'obiettivo di raggiungere la dimensione straordinaria di 5 metri. In questa occasione, si sosterrà anche il progetto "Special Basket" attraverso la donazione dell'intero ricavato della serata.

- *Ore 21:30 in Piazza Garibaldi* - "Gianni Ciardo Show": Il grande comico e attore pugliese Gianni Ciardo porterà il suo spettacolo comico in città.



Sabato 26 agosto



- *Ore 19:00 in Via Iacoviello* - Spettacolo e intrattenimento per i più piccoli, con clown e giocolieri che apriranno la serata.

- *Ore 21:00 in Via Iacoviello* - Esibizione della rock e blues band "Pirama."

- *Ore 21:00 in Piazza Garibaldi* - Fase di qualificazione della "Sfida della Braciola": tra i numerosissimi iscritti, solo i 30 "mangiatori" che riusciranno a finire le loro 5 braciole nel minor tempo possibile accederanno alla finalissima.



Domenica 27 agosto



- *Ore 19:00 in Via Iacoviello* - Esibizione del Mago Zeus con il suo incredibile spettacolo di magia.

- *Ore 21:00 in Via Iacoviello* - Concerto della rock band "Walkman."

- *Ore 21:00 in Piazza Garibaldi* - Finalissima della "Sfida della Braciola": i 30 finalisti si sfideranno in un duello "all'ultima braciola" per decretare il vincitore del 2023.



Tra i numerosi premi in palio, spicca una Smart TV da 43" e uno Smartwatch 1000 FW25 messi a disposizione da "Cici Elettrodomestici Sinergy" per il primo classificato, mentre il secondo classificato riceverà un buono per un buffet per 30 persone offerto da "Sfizi e Party di Lucia Cofano." Il terzo classificato si assicurerà un buono spesa di 100€ da utilizzare presso il parco divertimenti "Parco dei briganti," oltre a un soggiorno con cena per 2 persone presso il B&B e la macelleria "Mimmo & Valeria."



La "Notte di Braciol" promette di essere un weekend di divertimento, gastronomia e intrattenimento per tutta la famiglia, con una serie di eventi pensati per celebrare la braciola e coinvolgere la comunità di Santeramo in Colle e non solo.

SANTERAMO IN COLLE - Santeramo in Colle si prepara ad accogliere il ritorno della seconda edizione de "La Notte di Braciol," un evento dedicato a uno dei piatti più iconici della cucina pugliese, la braciola. La conferenza stampa di presentazione di questo entusiasmante evento avrà luogo nel Palazzo di Città il prossimo mercoledì 23 agosto alle ore 10:30. L'evento sarà presentato dal sindaco Vincenzo Casone e dall'assessore alla cultura Gabriele Cecca.Organizzato dalla rinomata macelleria e braceria "Mimmo & Valeria" e patrocinato dal Comune di Santeramo in Colle, da Gal Terre di Murgia, dalla Pro Loco e da Unpli, "La Notte di Braciol" si terrà nei giorni 25, 26 e 27 agosto. L'obiettivo dell'evento è di replicare il grande successo ottenuto lo scorso anno.Questi sono i momenti salienti del programma dell'evento: