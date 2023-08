BARI - Il Bari Piano Festival 2023, un evento atteso con grande fervore dagli amanti della musica classica e contemporanea, ha subito un cambio di location per il concerto di Roger Muraro in programma per oggi, 28 agosto.Inizialmente previsto di tenersi sul sagrato della Basilica di San Nicola, il concerto di Roger Muraro è stato spostato al Teatro Comunale Piccinni, sempre con inizio alle ore 21. Questa modifica è stata resa necessaria a causa delle avverse condizioni meteo previste durante la fase di allestimento. Gli organizzatori si sono impegnati a garantire posti a sedere fino a esaurimento, consentendo così agli spettatori di assistere a questo straordinario evento. È importante notare che una volta iniziato il concerto, non sarà possibile accedere in teatro, quindi gli spettatori sono invitati a essere puntuali.Il repertorio di Roger Muraro per questa serata promette un'esperienza musicale eccezionale. Muraro eseguirà brani di compositori illustri, tra cui Franz Liszt, con opere tratte dalle "Années de pèlerinage - Italie," come "Sposalizio," "Sonetto 47 del Petrarca," "Sonetto 104 del Petrarca," "Sonetto 123 del Petrarca," e "Après une lecture du Dante (Fantasia quasi Sonata)." Saranno inoltre presenti opere di Maurice Ravel, tra cui "Noctuelles," "Oiseaux tristes," e "Alborada del gracioso," insieme a "Fantasia Betica" di Manuel de Falla.La VI edizione del Bari Piano Festival, diretta artisticamente da Emanuele Arciuli, si concluderà domani, 29 agosto, a Torre Quetta, con il tradizionale concerto al tramonto. In questa occasione, il pianista jazz Baptiste Trotignon si esibirà, introdotto da Alceste Ayroldi, seguito da un live set con il duo di techno sperimentale Crossing Avenue.Quest'anno, il Bari Piano Festival è parte integrante della Festa del Mare, un ricco cartellone di eventi estivi promosso dalla Regione Puglia - Assessorato al Turismo in collaborazione con il Comune di Bari. Questo evento è realizzato grazie ai fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/20 - Asse VI azione 6.8 - "Palinsesto PP-TPP Puglia - Riscopri la meraviglia 2023," dimostrando l'impegno delle istituzioni nella promozione della cultura e dell'arte in Puglia.Per ulteriori informazioni sull'evento e i biglietti, è possibile visitare i seguenti siti web: www.baripianofestival.it, www.festadelmarebari.it, www.teatropubblicopugliese.it.