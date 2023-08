BARI - Dal 22 al 29 agosto, la sesta edizione del Bari Piano Festival prenderà vita nella suggestiva cornice della città di Bari. Diretto da Emanuele Arciuli, il festival si inserisce all'interno della Festa del Mare 2023, un cartellone estivo promosso dalla Regione Puglia - Assessorato al Turismo, Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese, con il supporto dei fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/20 - Asse VI azione 6.8 e la collaborazione del Comune di Bari.Questo evento culturale offre un programma ricco e variegato, che spazia dalla musica classica al jazz e alla musica contemporanea. Le location selezionate, come Torre Quetta, il Chiostro di Santa Chiara e il sagrato della Basilica di San Nicola, si trasformeranno in palcoscenici a cielo aperto per ospitare grandi artisti della scena musicale internazionale. Questi artisti si esibiranno accanto a spettacoli che combinano il pianoforte con espressioni artistiche quali scrittura, recitazione e arti visive.Grazie alla collaborazione tra Bari Piano Festival e la Festa del Mare, i cittadini e i visitatori avranno l'opportunità di godere di appuntamenti gratuiti e a ingresso libero. Il festival inizierà il 22 agosto con il concerto al tramonto del jazzista francese Gregory Privat presso Torre Quetta, accompagnato da Dj Arpino.Nel corso della settimana, il programma offrirà una serie di eventi imperdibili. Al Chiostro di Santa Chiara, il 24 agosto, avrà luogo la presentazione del libro "L’elettronica è donna" e uno spazio dedicato alla Contemporary American Piano Music. Gli spettacoli proseguiranno il 25 agosto con la conversazione sull'arte e il concerto di Davide Cabassi. Il 26 agosto sarà la volta di un concerto-conversazione con Carlo Boccadoro e Emanuele Arciuli, seguito da un concerto di Gile Bae. Il 28 agosto, sul sagrato della Basilica di San Nicola, Roger Muraro si esibirà con un concerto di Liszt, Ravel e Falla.L'edizione 2023 del Bari Piano Festival si concluderà il 29 agosto con un concerto al tramonto presso Torre Quetta, che vedrà la partecipazione del pianista jazz Baptiste Trotignon e il duo di techno sperimentale Crossing Avenue.Il Bari Piano Festival rappresenta un'opportunità unica per gli amanti della musica e della cultura di vivere momenti di elevata espressività artistica all'interno di ambienti affascinanti e storici. Con la sua varietà di generi musicali e performance artistiche, il festival si candida a confermarsi come uno degli eventi più attesi e significativi dell'estate barese.