Chiude in bellezza su Italia 1 l'edizione più vista di sempre di "Radio Norba Cornetto Battiti Live", che si conferma il programma musicale più seguito dell'estate italiana. Le 5 puntate sono state seguite da una media record di 1.600.000 telespettatori totali, pari al 14% di share e ogni puntata ha totalizzato complessivamente, in media, circa 7 milioni di spettatori. Salda la leadership sul pubblico attivo: ogni settimana programma più visto della serata con una media circa del 18% di share. Da segnalare anche il dato registrato tra i giovanissimi: media del 21% di share tra i 15-34enni.





Ieri, l’ultima puntata condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con Mariasole Pollio, ha dominato gli ascolti della serata con il 15.41% di share attiva (11.7% di share sul totale pubblico), ben oltre 5 milioni di spettatori totali e con una media di 1.270.000.

Fortissimo il seguito anche sui social: su Twitter, l’hashtag ufficiale #BattitiLive, ha raggiunto il primo posto degli argomenti più discussi in Italia.

"Sono dati straordinari che incorniciano un percorso magico e una grande squadra, il cui lavoro per me va ben oltre qualsiasi dato di ascolto" commenta il presidente di Radio Norba Marco Montrone "Essere in assoluto il programma più visto nelle serate di messa in onda è una grandissima soddisfazione. La gran parte degli italiani ci ha scelto, ci ha dimostrato affezione e tutto questo è emozionante, gratificante e ulteriormente stimolante. Sento di ringraziare tutti coloro che ci hanno seguiti in piazza, in tv, in radio, sui social e tutti coloro che con passione e dedizione hanno lavorato a questa straordinaria edizione da record".